Роскомнадзор и Госдума РФ приняли ряд решений в пользу блокировки доступа к интернету.

Россия продолжает информационную цензуру и пытается ограничить свободный доступ к интернету, рассчитывая таким образом "проконтролировать" выборы Путина.

По мнению Американского института войны (ISW), именно с такой целью правительство РФ приняло ряд решений в преддверии президентских выборов 2024 года.

В частности, 17 ноября премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ, который позволяет Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) блокировать сайты, публикующие информацию о методах обхода сайтов, заблокированных российским правительством.

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Месяцем ранее, 17 октября, Государственная Дума России приняла законопроект, предусматривающий, что материалы президентской предвыборной кампании не могут публиковаться на сайтах, подпадающих под цензуру Роскомнадзора.

"И указ от 17 ноября, вероятно, частично связан с попыткой получить контроль над российским информационным пространством накануне президентских выборов 2024 года", - говорится в отчете.

Путин и Песков заговорили о самоцензуре

Тем временем лидер РФ Владимир Путин и его пресс-секретарь Дмитрий Песков пытаются отвергнуть критику, которая раздается от общества из-за войны с Украиной. В то же время россиянам снова не дают "свободы слова". В видеоинтервью, опубликованном 17 ноября, Песков говорил, что россиянам следует десять раз подумать, прежде чем оценивать действия военных. По его словам, есть очень тонкая грань между критикой и дискредитацией ВС РФ. За последнюю, как известно, в России предусматривается уголовная статья.

Со своей стороны Путин более "мягко" советовал не критиковать войну, ведь не все видят "полную картину" соответствующих событий.

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