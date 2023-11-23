Эти выборы пройдут в России на фоне ее полномасштабного вторжения в Украину и угрозы новой волны мобилизации.

В марте 2024 года в России состоятся президентские выборы – первые с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Это голосование очень важно для российского диктатора Владимира Путина, пишет The New York Times.

Сомнений в том, что Путин будет баллотироваться на новый президентский срок, почти нет. Ожидается, что о выдвижении своей кандидатуры на пост президента диктатор официально объявит в декабре.

Традиционно, мало кто сомневается в результатах предстоящих выборов – Путин всегда побеждает, и всегда – с большим отрывом. Он возглавляет власть РФ, занимая должности президента или премьер-министра, начиная с 1999 года.

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"Однако предстоящие президентские выборы будут важными. Это первые выборы после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Это было самое главное решение Путина с тех пор, как он впервые вошел в Кремль как лидер своей страны два десятилетия назад", – говорится в материале.

Предстоящие президентские выборы в России напрямую связаны с военной стратегией Путина на 2024 год. Важным аспектом является то, отдаст ли он приказ о новой мобилизации, которая не встретит большой поддержки внутри страны. Впрочем, диктатор может начать ее и после того, как обеспечит себе пятый срок в должности главы Кремля.

Аналитик российской политики для издания Meduza Андрей Перцей заявил, что война и мобилизация становятся все более непопулярными среди россиян. Они вызывают у людей "беспокойство".

Профессор политологии Европейского университета в Санкт-Петербурге Григорий Голосов сказал, что Путин хочет убедиться, что никто не может поставить под сомнение его легитимность во главе российского государства, прежде всего различные группировки внутри правящего класса страны. При этом он подчеркнул, что как население, так и политикум РФ осознают, что настоящего политического соперничества в России не было уже много лет. В то же время большой разницы между настоящей легитимностью и ее имитацией в стране нет.

Однако внутренний кризис, если таковой возникнет, Путину поможет пережить даже видимая легитимность, считает Голосов.

Это будут первые выборы президента РФ после того, как были внесены изменения в Конституцию России, которые фактически дали Путину баллотироваться в пятый раз, "обнулив" сроки.

"Ожидается, что в выборах примут участие еще несколько кандидатов, в том числе представители Компартии и националистической ЛДПР, которые и в прошлом играли роль удобных "соперников" для российского президента. Кремль также может позволить либеральному кандидату принять участие в гонке. Хотя, по мнению экспертов, этот вопрос остается открытым, поскольку любой такой кандидат, вероятнее всего, будет выступать против войны в Украине", – говорится в статье издания.

Андрей Перцев отмечает, что война негативно влияет на путинскую президентскую кампанию. В Кремле знают об изменении настроений. По словам аналитика, хотя российский диктатор остается глубоко заинтересованным в войне, его администрация заметно смещает свою повестку дня в сторону более приземленных вопросов, таких как развитие инфраструктуры страны.

"Война только ухудшает ход президентской кампании. Она напоминает людям о трудностях, с которыми они имеют дело", – добавил Перцев.

Отмечается, что перед началом избирательной кампании правительство РФ организовало в Москве огромную выставку под названием "Россия". Был создан 500-метровый видеотунель, демонстрирующий различные достижения страны во времена правления Путина, такие как строительство многоквартирных домов и автомагистралей. Примечательно, что никакого упоминания о войне РФ против Украины в этом видеотунеле нет.

Выборы в России

В марте 2024 года в России должны состояться очередные президентские выборы. Очевидно, что по-прежнему победу на них одержит диктатор Владимир Путин. Чего только стоит заявление пресс-секретаря Путина Пескова о том, что следующий президент РФ будет "такой как Путин, или другой, но такой же".

Кандидатур, которые могли бы составить Путину хоть какую-то конкуренцию на выборах, немного. Среди политических деятелей о намерениях баллотироваться говорил Борис Надеждин. Войну РФ против Украины он назвал "роковой ошибкой" Путина и заявил, что ее прекращение будет его приоритетом № 1. Однако, учитывая предыдущие выборы в РФ, говорить о том, что его шансы на победу реальны, было бы преувеличением.

О своем выдвижении в качестве кандидата в президенты России заявил и российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков). Правда, сейчас он находится в СИЗО.

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