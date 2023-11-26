Противники сейчас перешли к массированной атаке, в первую очередь, по восточному фронту, отметил военный эксперт.

Военный эксперт Петр Черник рассказал о фортификационных сооружениях в современной войне и отметил, что российские оккупанты вернули нас во Вторую мировую.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о создании министерствами обороны и цифровой трансформации межведомственной рабочей группы по возведению военных инженерно-технических и фортификационных сооружений, и чем они вообще являются в современной войне.

"Россияне вернули нас во Вторую мировую войну: и в части массированности артиллерийских залпов, и в части, касающейся построения классической линии обороны. Что такое классическая трех эшелонированная линия обороны? Первая линия, так называемая линия обеспечения, - это минные поля 3-4 км в ширину", - отметил Черник.

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На второй линии, добавил он, начинаются фортификации: это вкопанные вглубь до двух метров окопы, имеющие бетонированные блиндажи, оборудованные позиции для артиллерии; имеющие защищенные самыми разнообразными способами, с деревянными и бетонными перекрытиями, тайники для техники. Также речь идет об оборудованных позициях пусков для противотанковых ракетных комплексов и тому подобное.

"Тоннели, ДЗОТы (дерево-земляная оборонительная точка, - Ред.), ДОТы (долговременная оборонительная точка, - Ред.) - классика, ничего не изменилось. Россияне построили эту вторую линию, точнее, первую линию... "Суровикина". И учитывая то, что они сейчас перешли к массированной атаке, в первую очередь, по восточному фронту, имеют некоторые частичные успехи, абсолютно логично и с нашей стороны строить нечто подобное", - сказал эксперт.

На вопрос, не поздно ли мы начали делать это, учитывая ухудшение погодных условий, что является не лучшим временем для крупных инженерных проектов, Черник отметил, что не может дать оценку этому, поскольку нужно понимать, какие именно решения были приняты, и что уже было подготовлено. "Но сам факт того, что эта работа должна делаться, не отменяется. И в плохую погоду, в том числе", - подчеркнул он.

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Ранее на мосту, соединяющем эстонскую Нарву и российский Ивангород, появились фортификационные сооружения, которые называют "зубами дракона".

Руководитель Нарвского пограничного пункта Марек Лийва пояснил, что бетонные блоки подготовили на случай, если правительство решит ограничить въезд из Российской Федерации, чтобы сдержать поток нелегальных мигрантов.

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