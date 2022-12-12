В зону поражения украинского дрона "Сокол-300" попадают Москва и Санкт-Петербург.

Новые украинские беспилотники (морской дрон-камикадзе и Авиационный боевой дрон "Сокол-300") меняют ход боевых действий.

Эксперт Украинского института будущего Анатолий Амелин в колонке на НВ раскрыл тактико-технические характеристики двух "самых крутых украинских разработок", отметив, что в зону поражения дрона "Сокол-300" попадают Москва и Санкт-Петербург.

Украинский морской дрон-камикадзе: характеристики

стоимость: 10 млн грн ($250 тыс)

радиус действия: до 400 км

дальность хода: до 800 км

боевая часть: до 200 кг

скорость: до 80 км/ч

По словам эксперта, дрон оснащен криптозащитой, передает до трех видеопотоков как HD, имеет три способа навигации – инерционную навигацию (автопилот), визуальную и спутниковую: "Аналогов в других армиях не нашел".

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Авиационный боевой дрон "Сокол-300": характеристики

стоимость: около $2 млн

дальность полета: 1300−3300 км

максимальная скорость: 580 км/ч

максимальная продолжительность полета: до 26 часов.

масса полезной нагрузки: 300 кг.

вооружение: управляемые ракеты типа РК-2П, Р2-М и РК-10 с радиусом действия до 10 км.

Дрон предназначен для ведения разведки и нанесения ударов на оперативную и тактическую глубину противника. В зону поражения попадают: Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Грозный и даже Пермь на Урале, отметил эксперт.