Новые украинские беспилотники (морской дрон-камикадзе и Авиационный боевой дрон "Сокол-300") меняют ход боевых действий.
Эксперт Украинского института будущего Анатолий Амелин в колонке на НВ раскрыл тактико-технические характеристики двух "самых крутых украинских разработок", отметив, что в зону поражения дрона "Сокол-300" попадают Москва и Санкт-Петербург.
Украинский морской дрон-камикадзе: характеристики
- стоимость: 10 млн грн ($250 тыс)
- радиус действия: до 400 км
- дальность хода: до 800 км
- боевая часть: до 200 кг
- скорость: до 80 км/ч
По словам эксперта, дрон оснащен криптозащитой, передает до трех видеопотоков как HD, имеет три способа навигации – инерционную навигацию (автопилот), визуальную и спутниковую: "Аналогов в других армиях не нашел".
Авиационный боевой дрон "Сокол-300": характеристики
- стоимость: около $2 млн
- дальность полета: 1300−3300 км
- максимальная скорость: 580 км/ч
- максимальная продолжительность полета: до 26 часов.
- масса полезной нагрузки: 300 кг.
- вооружение: управляемые ракеты типа РК-2П, Р2-М и РК-10 с радиусом действия до 10 км.
Дрон предназначен для ведения разведки и нанесения ударов на оперативную и тактическую глубину противника. В зону поражения попадают: Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Грозный и даже Пермь на Урале, отметил эксперт.