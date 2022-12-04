Планируется завершить испытания до конца года.

Государственный концерн "Укроборонпром" переходит к финальной стадии испытаний украинского ударного беспилотника с боевой частью в 75 кг и дальностью полета до 1000 километров.

Как рассказала в эфире информационного телемарафона пресс-секретарь "Укроборонпрома" Наталья Сад, сейчас ряд этапов испытаний позади.

"Успешных испытаний. И мы переходим к этапу испытания под действием РЭБ (средств радиоэлектронной борьбы – УНИАН) во исполнение поручения начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины. После того, как мы успешно испытаем беспилотник под действием РЭБ, мы надеемся, что сможем увидеть его в боевом применении. Обещали до конца этого года - стараемся обещания соблюсти", - сказала она.

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В августе стало известно, что "Укроборонпром" совместно с Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины разработали программу развития беспилотных систем для Сил безопасности и обороны нашего государства.

Программа предусматривает плодотворное партнерство с частными разработчиками БПЛА для быстрого и безопасного производства беспилотников на их мощностях.

В октябре "Укроборонпром" сообщил о том, что завершает разработку украинского ударного беспилотника. В концерне рассказали, что он будет иметь дальность 1000 км и вес боевой части 75 кг.

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