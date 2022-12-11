В Укроборонпроме отметили, что украинский БПЛА похож на иранские беспилотники, но имеет особенности.

Украина разрабатывает свои беспилотники, которые эффективно помогают бороться против российских оккупантов. Вооруженные силы Украины скоро получат новый БПЛА

По словам руководителя проектов концерна "Укроборонпром" Олега Болдырева, война движется к битве роботизированных беспилотных систем. Он указал, что новый дрон украинского производства уже проходит испытание и он похож на иранские БПЛА, но имеет особенности.

"Он уже есть. Я бы назвал его "нулевым пациентом". Машина летает, говоря об ударном беспилотнике, подразумевается вариант камикадзе. Но мы, украинцы, очень жадные люди. У нас будут "камикадзе" с возможностью возвращения", – заявил Болдырев в интервью изданию Настоящее время.

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Также он рассказал некоторые характеристики нового дрона. Он отметил, что дроны смогут атаковать цели нескольку раз, дальность их полета составляет 1000 километров, а вес боевой части – 75 килограммов.

При этом руководитель проектов Укроборонпрома сообщил, что некоторые детали в новинке иностранные. В то же время Болдырев заверил, что украинские разработчики занимались программным обеспечением, средствами связи, сборкой и техобслуживание дронов.

Украинский дрон Punisher - что известно

В Украине приступили к разработке собственного дрона еще в 2016 году для боевых задач. К 24 февраля БПЛА уже отработал около 120 миссий.

При этом осенью разработчик беспилотников Максим Суботин рассказал, что украинский дрон будут улучшать и модифицировать. Отмечается, что комплекс стоит около 50 тысяч долларов, а сама "птичка" - около 10 тысяч долларов.

13 ноября разработчики показали украинский многоразовый ударный дрон Punisher или "Каратель".

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