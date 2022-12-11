Украина разрабатывает свои беспилотники, которые эффективно помогают бороться против российских оккупантов. Вооруженные силы Украины скоро получат новый БПЛА
По словам руководителя проектов концерна "Укроборонпром" Олега Болдырева, война движется к битве роботизированных беспилотных систем. Он указал, что новый дрон украинского производства уже проходит испытание и он похож на иранские БПЛА, но имеет особенности.
"Он уже есть. Я бы назвал его "нулевым пациентом". Машина летает, говоря об ударном беспилотнике, подразумевается вариант камикадзе. Но мы, украинцы, очень жадные люди. У нас будут "камикадзе" с возможностью возвращения", – заявил Болдырев в интервью изданию Настоящее время.
Также он рассказал некоторые характеристики нового дрона. Он отметил, что дроны смогут атаковать цели нескольку раз, дальность их полета составляет 1000 километров, а вес боевой части – 75 килограммов.
При этом руководитель проектов Укроборонпрома сообщил, что некоторые детали в новинке иностранные. В то же время Болдырев заверил, что украинские разработчики занимались программным обеспечением, средствами связи, сборкой и техобслуживание дронов.
Украинский дрон Punisher - что известно
В Украине приступили к разработке собственного дрона еще в 2016 году для боевых задач. К 24 февраля БПЛА уже отработал около 120 миссий.
При этом осенью разработчик беспилотников Максим Суботин рассказал, что украинский дрон будут улучшать и модифицировать. Отмечается, что комплекс стоит около 50 тысяч долларов, а сама "птичка" - около 10 тысяч долларов.
13 ноября разработчики показали украинский многоразовый ударный дрон Punisher или "Каратель".
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