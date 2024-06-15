Огонь быстро движется в сторону частного сектора.

В Татищевском районе Саратовской области РФ произошла разгерметизация трубопровода. Вспыхнул мощный пожар.

Как сообщает "База", пожар начался около 16 часов по местному времени. На месте работают оперативные службы.

Огонь идет в сторону жилого массива. Пожарные пытаются локализовать возгорание.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что причиной пожара якобы стала аномальная жара, которая спровоцировала разгерметизацию газопровода.

Охота на российские "нефтяные" объекты

Украина в течение месяцев атакует российские нефтеперерабатывающие заводы. Глава СБУ Василий Малюк отмечал, что попаданием украинских дронов по российским НПЗ добычу и переработку нефти в РФ удалось сократить на 12%.

В ISW отмечали, что недавняя атака украинских беспилотников по нефтеперерабатывающему заводу в Республике Татарстан свидетельствует о переломе в стратегии Украины в нанесении ударов по объектам в глубоком тылу России.

Британская разведка убеждена, что Россия вряд ли сможет защитить все свои нефтеперерабатывающие заводы от атак украинских дронов. Эти удары вызывают финансовые потери для России и влияют на внутренний рынок топлива. Капитальный ремонт на объектах может занять определенное время, которое затянется из-за антироссийских санкций.

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