Из-за этого отгрузка нефтепродуктов приостановлена.

В ночь на 6 апреля в районе населенного пункта Азов Ростовской области взорвали трубопровод, по которому осуществлялась перекачка нефтепродуктов с местной нефтебазы к танкерам в припортовой территории "Азовского морского порта".

Как сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, загрузка танкеров нефтепродуктами прекращена на неопределенный срок.

"Объект использовался государством-агрессором в военных целях, для поддержки ведения геноцидной войны против Украины", - отметили в ГУР.

Охота на российские "нефтяные" объекты

Украина в течение месяцев атакует российские нефтеперерабатывающие заводы. Председатель СБУ Василий Малюк отмечал, что попаданием украинских дронов по российским НПЗ добычу и переработку нефти в РФ удалось сократить на 12%.

В ISW отмечали, что недавняя атака украинских беспилотников по нефтеперерабатывающему заводу в Республике Татарстан свидетельствует о переломе в стратегии Украины в нанесении ударов по объектам в глубоком тылу России.

Британская разведка убеждена, что Россия вряд ли сможет защитить все свои нефтеперерабатывающие заводы от атак украинских дронов. Эти удары вызывают финансовые потери для России и влияют на внутренний рынок топлива. Капитальный ремонт на объектах может занять определенное время, что затянется из-за антироссийских санкций.

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