Россия вряд ли сможет защитить все свои нефтеперерабатывающие заводы от атак украинских дронов.
По оценке Минобороны Британии, удары по объектам вывели из строя по меньшей мере 10% мощностей российских НПЗ. За последнее время Украина атаковала 12 российских нефтеперерабатывающих заводов с помощью беспилотников. В частности, 15-15 марта были нанесены удары сразу по трем крупным НПЗ в Самарской области.
"Некоторые из самых отдаленных объектов, которые подверглись атаке, находятся примерно в 900 км от Украины, что подчеркивает зону действия атак украинских БПЛА", - отмечает британская разведка, которую цитирует Минобороны.
Эти удары влекут за собой финансовые потери для России и влияют на внутренний рынок топлива. Капитальный ремонт на объектах может занять определенное время, что затянется из-за антироссийских санкций.
"По словам чиновника Минэнергоугля РФ, для защиты НПЗ планируется развернуть системы ПВО "Панцирь". Однако, учитывая размер и масштаб российской энергетики, вряд ли Россия сможет защитить все уязвимые объекты", - заключает разведка.
Удары по российским НПЗ
Как сообщал УНИАН, с начала года Украина нанесла удары по 13 нефтеперерабатывающим заводам на территории России. По информации The Insider, на этом Украина не остановится и продолжит бить по российским НПЗ и в дальнейшем.
На днях Financial Times писал, что США якобы призвали Украину к этим атакам, поскольку они могут повысить мировые цены на нефть и спровоцировать месть.
Вице-премьер Ольга Стефанишина на Киевском форуме по безопасности прокомментировала эту информацию. Она отметила, что соответствующие цели на территории РФ являются абсолютно законными с военной точки зрения. Кроме того, удары по инфраструктуре этого типа соответствуют стандартам НАТО.
Командующий сил США в Европе в 2014-2017 году Бен Ходжес отмечает, что Украина должна игнорировать советы о прекращении ударов по российской энергетической инфраструктуре.