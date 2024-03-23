Атаки дронов влекут за собой финансовые потери для России и влияют на внутренний рынок топлива.

Россия вряд ли сможет защитить все свои нефтеперерабатывающие заводы от атак украинских дронов.

По оценке Минобороны Британии, удары по объектам вывели из строя по меньшей мере 10% мощностей российских НПЗ. За последнее время Украина атаковала 12 российских нефтеперерабатывающих заводов с помощью беспилотников. В частности, 15-15 марта были нанесены удары сразу по трем крупным НПЗ в Самарской области.

"Некоторые из самых отдаленных объектов, которые подверглись атаке, находятся примерно в 900 км от Украины, что подчеркивает зону действия атак украинских БПЛА", - отмечает британская разведка, которую цитирует Минобороны.

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Эти удары влекут за собой финансовые потери для России и влияют на внутренний рынок топлива. Капитальный ремонт на объектах может занять определенное время, что затянется из-за антироссийских санкций.

"По словам чиновника Минэнергоугля РФ, для защиты НПЗ планируется развернуть системы ПВО "Панцирь". Однако, учитывая размер и масштаб российской энергетики, вряд ли Россия сможет защитить все уязвимые объекты", - заключает разведка.

Удары по российским НПЗ

Как сообщал УНИАН, с начала года Украина нанесла удары по 13 нефтеперерабатывающим заводам на территории России. По информации The Insider, на этом Украина не остановится и продолжит бить по российским НПЗ и в дальнейшем.

На днях Financial Times писал, что США якобы призвали Украину к этим атакам, поскольку они могут повысить мировые цены на нефть и спровоцировать месть.

Вице-премьер Ольга Стефанишина на Киевском форуме по безопасности прокомментировала эту информацию. Она отметила, что соответствующие цели на территории РФ являются абсолютно законными с военной точки зрения. Кроме того, удары по инфраструктуре этого типа соответствуют стандартам НАТО.

Командующий сил США в Европе в 2014-2017 году Бен Ходжес отмечает, что Украина должна игнорировать советы о прекращении ударов по российской энергетической инфраструктуре.

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