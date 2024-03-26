Операции проводят с помощью дальнобойных БПЛА.

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк прокомментировал последние удары по нефтеперерабатывающим заводам на территории России.

"Состоялся ряд удачных, соответствующих реализаций по территории врага. Хочу подчеркнуть, что именно за счет экспорта нефтепродуктов Россия пополняет свой бюджет: это фактически треть их бюджета и львиная часть военного бюджета", - сказал он в интервью ICTV.

По его словам, необходимо максимально минимизировать эти поступления в бюджет и автоматически "перекрыть кислород господину Путлеру". Операции проводят с помощью дальнобойных дронов. "Мы уже на 12% минуснули и добычу, и переработку", - добавил он.

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Также Малюк напомнил, что с начала марта Россия полностью остановила экспорт бензина. Между тем СБУ уже осуществила 13 успешных атак на российские НПЗ. "Мы продолжаем работать, а страна-бензоколонка продолжает падать", - сказал глава СБУ.

Удары по НПЗ: последние новости

Как известно, в марте систематически сообщалось об успешных атаках на российские объекты нефтегазовой отрасли, которые вызывали проблемы у захватчиков.

Оккупанты заявили, что хотят защитить их с помощью самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов наземного базирования "Панцирь". В украинской разведке сказали, что это заявление прозвучало лишь для того, чтобы успокоить население.

Недавно западные СМИ сообщили, что Соединенные Штаты призвали Украину не бить по российским нефтезаводам, поскольку это может повысить цены на нефть и спровоцировать месть со стороны РФ. В Офисе президента опровергают это. Михаил Подоляк сказал, что Украине не будут диктовать условия ведения войны.

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