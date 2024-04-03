Украина уже остановила около 14% всех нефтеперерабатывающих мощностей РФ.

Недавняя атака украинских беспилотников по нефтеперерабатывающему заводу в Республике Татарстан свидетельствует о переломе в стратегии Украины в нанесении ударов по объектам в глубоком тылу России.

Об этом заявляют аналитики Института изучения войны, комментируя удар дронами НПЗ "Танеко" в городе Елабуга, который произошел 2 апреля. Они обратили внимание на то, что предприятие удалено от украинской границы более чем на 1200 км.

Агентство Reuters подсчитало, что все нанесенные удары украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам привели к остановке около 14% всех нефтеперерабатывающих мощностей РФ.

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"2 апреля произошли первые украинские удары по Татарстану, и расстояние целей от границ Украины является значительным переломом в продемонстрированной способности Украины наносить удары на большие расстояния в глубоком российском тылу. По оценкам ISW, такие украинские удары являются необходимым компонентом украинской кампании по использованию асимметричных средств для деградации отраслей, которые поставляют и поддерживают российскую армию", - отметили аналитики.

В то же время сами россияне утверждают, что средства радиоэлектронной борьбы подавили дрон, просто он упал и вызвал этим пожар. При этом они не признают, что удары нанесли какой-либо существенный ущерб заводам по производству беспилотников или НПЗ.

Удары по Татарстану: что известно

Как сообщал УНИАН, 2 апреля на территории России были атакованы два объекта в Татарстане. На НПЗ в Нижнекамске после попадания в установку первичной переработки нефти возник пожар.

Второй удар пришелся по предприятию по сборке ударных беспилотников типа "Шахед" (россияне называют "Герань-2"), которое расположено в городе Елабуга в более чем 1000 км. от границы с Украиной.

Сейчас это самые глубокие удары по территории России за все время полномасштабного вторжения. Для удара по НПЗ "Танеко" в Татарстане дрон пролетел не менее 1300 километров от линии фронта.

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