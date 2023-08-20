Как минимум один ребенок пострадал.

В Московской области служащие Росгвардии открыли огонь в сторону зрителей, ранив ребенка. Об этом сообщает российский Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

Инцидент произошел в городе Электросталь во время показательных выступлений. "Бойцы Росгвардии решили....расстрелять зрителей с детьми (к счастью, холостыми патронами). Маленькие дети с криками хватались за головы и падали на землю", - говорится в сообщении.

На видео слышно, как дети начинают кричать, закрывая уши. При этом звуки стрельбы продолжаются. По данным канала, один из них получил серьезное повреждение от отскочившей гильзы.

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