Примечательно, что скидка составляет всего 3 процента.

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину в Ханты-Мансийском автономном округе запущена в оборот дисконтная карта, по которой российские оккупанты и члены их семей смогут получить скидку при покупке продуктов.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, карта получила название "Zабота" и предназначена исключительно для участников так называемой "СВО" и членов их семей. С помощью карты оккупанты и их родные смогут получать скидки на продукты, одежду, обувь, лекарства и проезд в общественном транспорте.

Примечательно, что скидка составляет всего 3 процента. Сообщется, что данное проявление "социальной поддержки" - проект, инициированный региональным отделением партии "Единая Россия".

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Чтобы получить дисконтную карту, необходимо обратиться в общественную приемную партии и предъявить паспорт, справку из военкомата, свидетельство о рождении, свидетельство о браке. В РФ предполагают, что участниками "социального проекта" станут около 5 тысяч семей округа.

Что происходит в РФ

9 августа 2023 года российский рубль вошел в тройку слабейших валют мира. За семь месяцев 2023 года рубль потерял относительно доллара 57%.

12 августа 2023 года рубль обвалился до 100 единиц за доллар.

17 августа 2023 года Росстат официально признал, что россияне начали экономить на еде. Сокращение по основным группам продуктов составило до 22% по сравнению с 2021 годом, тогда как затраты на продукты выросли почти на 30%.

Наиболее сильно россияне сократили потребление молока и молочных продуктов — на 22% по сравнению с 2021 годом, до 217,5 кг в среднем на человека в год, следует из данных Росстата. На 19% снизилось количество фруктов и ягод, а также растительного масла и других жиров — до 62,8 кг и 7,8 кг на человека соответственно.

На 17% меньше молодые семьи стали потреблять рыбы и рыбных продуктов (до 17,5 кг), на 15% снизилось потребление хлеба (до 76 кг), на 14% — сахара и кондитерских изделий (до 25,6 кг), на 12% — яиц (до 199 штук). Самое скромное сокращение было зафиксировано в потреблении картофеля (минус 8%, до 44,4 кг), а также овощей и бахчевых (минус 9%, до 85 кг).

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