Девочка была привязана веревкой за талию к водосточной решетке там, где вода озера уходит в подземную трубу.

В озере в городе Бронницы Московской области нашли тело 14-летней девочки, которое было привязано к сточной решетке.

Об этом сообщает в воскресенье, 25 апреля, Telegram-канал Mash.

Погибшую звали Катя. Она была привязана веревкой за талию к водосточной решетке там, где вода озера уходит в подземную трубу.

По информации канала, родители девочки обратились в полицию за помощью, когда в 6:00 утра не обнаружили дочь дома.

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Как позже сообщило агентство «Москва», перед смертью девочка пообещала подруге найти потерянный ей рюкзак, который та уронила в канаву в начале апреля.

В настоящий момент следователи затрудняются назвать точную причину гибели ребенка. Они опрашивают ее знакомых и очевидцев, которые обнаружили тело.

Точную причину смерти подростка установит судебно-медицинская экспертиза.

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Автор: Денис Прядко