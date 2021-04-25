В озере в городе Бронницы Московской области нашли тело 14-летней девочки, которое было привязано к сточной решетке.
Об этом сообщает в воскресенье, 25 апреля, Telegram-канал Mash.
Погибшую звали Катя. Она была привязана веревкой за талию к водосточной решетке там, где вода озера уходит в подземную трубу.
По информации канала, родители девочки обратились в полицию за помощью, когда в 6:00 утра не обнаружили дочь дома.
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Как позже сообщило агентство «Москва», перед смертью девочка пообещала подруге найти потерянный ей рюкзак, который та уронила в канаву в начале апреля.
В настоящий момент следователи затрудняются назвать точную причину гибели ребенка. Они опрашивают ее знакомых и очевидцев, которые обнаружили тело.
Точную причину смерти подростка установит судебно-медицинская экспертиза.
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