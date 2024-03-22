В РФ розбився Мі-8 / фото ua.depositphotos.com

В Белгородской области РФ упал вертолет Ми-8. На борту во время аварии было четыре человека.

Как сообщают "База" и "Астра" со ссылкой на собственные источники, авария произошла утром 21 марта, но информация о ней просочилась лишь спустя сутки.

"Вертолет совершил жесткую посадку утром 21 марта недалеко от поселка Ровеньки. На борту было 4 человека. Сам вертолет получил механические повреждения", - пишет "База".

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По данным российских пабликов, одного из пострадавших доставили в больницу. По предварительным данным, причиной жесткой посадки стала ошибка пилота.

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Последние авиакатастрофы в РФ

12 марта в результате крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Ивановской области РФ погибли оренбургские летчики, сообщают российские власти.

Кроме того, сообщается, что командиром разбившегося Ил-76 был 33-летний офицер Махмуд Г., который "еще год назад мог уйти на пенсию, но остался", в частности чтобы доставлять боеприпасы в зону боевых действий в Украине.

Впоследствии стало известно, что 14 марта в Магаданской области России разбился вертолет Ми-8. За борту во время катастрофы было 20 человек.

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