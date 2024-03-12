Сообщается, что один из пассажиров, предварительно, не был зарегистрирован.

В результате крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Ивановской области РФ погибли оренбургские летчики, сообщают российские власти.

Тем временем в российских Telegram-каналах пишут, что количество погибших при крушении выросло до 16.

"Фрагменты их тел уже обнаружены. Один из пассажиров, предварительно, не был зарегистрирован, поэтому ранее сообщалось о 15-ти жертвах", - говорится в одном из сообщений.

Кроме того, сообщается, что командиром разбившегося Ил-76 был 33-летний офицер Махмуд Г., который "еще год назад мог уйти на пенсию, но остался", в том числе чтобы доставлять боеприпасы в зону боевых действий в Украине.

Крушение Ил-76 в России - что сообщалось

Как писал УНИАН, днем 12 марта в Ивановской области РФ рухнул горящий самолет Ил-76. По заявлению российского Минобороны, он потерпел крушение во время выполнения планового полета.

Сразу сообщалось, что на борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров, и что никто не выжил.

Причиной крушения называют возгорание одного из двигателей во время взлета.

Вас также могут заинтересовать новости: