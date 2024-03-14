По предварительной версии, авария произошла из-за неисправности двигателя.

В Магаданской области России разбился вертолет Ми-8. За бортом во время катастрофы было 20 человек.

Как сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура РФ и российские Telegram-каналы, по меньшей мере 2 человека погибли в результате аварии. По другим данным жертва одна.

"По предварительным данным, причина происшествия - неисправность двигателя", - отметили в прокуратуре.

Вертолет упал в 11:05 по местному времени в 75 км от пгт. Эвенск Северо-Эвенского района Магаданской области. Вертолет принадлежал перевозчику "Дальнегорск Авиа". На борту были работники золоторудного месторождения.

Известно, что вертолет следовал по маршруту "посадочная площадка Кварцевый - аэропорт Омсукчан". На борту воздушного судна находились 20 человек, в том числе 3 члена экипажа. Российские паблики пишут об одном или двух погибших. Продолжаются поисково-спасательные работы.

Последние авиакатастрофы в РФ

12 марта в результате крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Ивановской области РФ погибли оренбургские летчики, сообщают российские власти.

Кроме того, сообщается, что командиром разбившегося Ил-76 был 33-летний офицер Махмуд Г., который "еще год назад мог уйти на пенсию, но остался", в частности чтобы доставлять боеприпасы в зону боевых действий в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: