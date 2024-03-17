Александр Коваленко рассказал о сжавшихся пятых точках и спитых миротворцах.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко оценил сегодняшний "дроновый" налет по территории Приднестровья (непризнания Республика на территории Молдовы).

Как известно, там, ударом по одной из воинских частей Тирасполя, уничтожено вертолет Ми-8 - это одна из немногих работоспособных единиц Приднестровской Молдавской Республики, отметил аналитик. Он детальнее рассказал о "сжавшихся пятых точках" и спитых миротворцах.

"Не знаю, что там прилетело и кто за этим стоит, но, во-первых, в Тирасполе нехило так сегодня сжались пятые точки то размеров ушка иголки, а во-вторых - боеспособной воздушной компоненты у них стало меньше, что не может не радовать", - заявил Коваленко.

Он намекнул, что в обозримом будущем в небе над "ПМР" возможны новые появления странных НЛО. Более того, там в целом армия может внезапно выйти из строя: как в технической, так и в механизированной компоненте.

"Останется только кучка спитых "миротворцев" и местная футбольная команда. Голыми руками бери... кхм, то есть, обнимай - не хочу", - резюмировал обозреватель.

Россия заявила, что сбила украинский Ми-8

Тем временем российское Минобороны вечером выкатило сообщение о том, что РФ сбила возле украинской границы Ми-8. Утверждалось, что он пытался приблизиться к Белгородской области, к селу Козинка.

Эту информацию опровергли в ГУР Украины, посоветовав оккупантам меньше употреблять спиртного. Все борта "Black Hawk" находятся в целостности, акцентировали там.

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