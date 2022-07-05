Пионтковский отметил успешную работу путинских пропагандистов, которые в очередной раз одурманили россиян.

Российский диктатор Путин считает, что уход ВСУ из Лисичанска можно подать гражданам РФ как "победу". Более того, путинской пропаганде уже удалось это сделать, заявил российский публицист Андрей Пионтковский.

Свое мнение он озвучил в эфире 24 канала.

Подобные "победы", считает публицист, помогают Путину сохранять власть - он "продает" россиянам возвращение якобы "исконно русских земель".

"Праздник победы" по поводу оккупации Лисичанска - это репетиция следующего, в этом, по словам Пионтковского, и заключается стратегия Кремля.

"Этим "праздником победы" Путин уверяет себя и готовит свой народ к тому, что уже через два месяца он продаст как победу то, что они называют "восстановлением территориальной целостности Донецкой и Луганской областей", - говорит эксперт.

По его словам, Путин намерен захватить не только Донбасс, но также Херсонскую и Запорожскую области, чтобы также подать это как "победу".

"Сегодня была первая достаточно удачная репетиция. Вы недооцениваете пропаганду Путина. У Геббельса не было таких возможностей - у него не было Скабеевой, Захаровой и других", - заявил Пионтковский.

Путин убежден, что в случае захвата Донбасса для его власти не будет угроз, добавляет публицист.

"План у них примерно такой - в ближайшие два месяца пока не поступит достаточно западного оружия для Украины - "оттяпать" еще какие-нибудь кусочки. План максимум - взять Славянск", - предположил публицист.

Ранее сегодня советник главы ОП Алексей Арестович уличил министра обороны РФ в публичном обмане Путина, припомнив недавнее заявление Шойгу о полном захвате Луганской области.