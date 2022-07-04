По словам военного эксперта, украинским защитникам удалось вымотать вражеские войска.

Украинское командование приняло непростое решение об отступлении ВСУ сначала из Северодонецка, а затем из Лисичанска ради сохранения жизни наших воинов. Для врага захват этих городов стал "пирровой победой".

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов в эфире 24 канала.

По его словам, уход из двух ключевых городов области был необходим для избежания окружения.

Жданов отметил, что с начала полномасштабного вторжения РФ не было ни одного оцепления или разгрома ВСУ.

"Мы отошли на другой рубеж обороны, подготовленный за это время. Теперь российским войскам нужно все начинать сначала", - сообщил Олег Жданов.

Ранее сегодня диктатор Путин заявлял, что оккупантам, воевавшим на территории Луганской области, нужно "дать отдохнуть". По словам Жданова, это значит, что данные города стали для врага "пирровой победой".

"Мы выполнили свою задачу - вымотали российские войска до такого уровня, что они сегодня фактически не способны продолжать боевые действия без переформирования и переформирования", - объяснил эксперт, добавив, что именно это было главной задачей в тех условиях, которые сложились вокруг Северодонецка и Лисичанска.

Ранее стало известно, что после тяжелых боев украинские войска отошли от занимаемых позиций и рубежей в Лисичанске Луганской области. В Генштабе подчеркнули, что для успеха недостаточно стальной воли и патриотизма - нужны материально-технические ресурсы.