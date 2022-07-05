Ранее Шойгу объявил Путину о полном захвате Луганской области, что не соответствует действительности.

Российский министр обороны Сергей Шойгу публично обманул диктатора Путина, заявив о полном захвате Луганской области.

На это обратил внимание советник главы Офиса президента Алексей Арестович в ходе вечернего эфира с Марком Фейгиным.

"Вообще-то Белогоровка не взята. А Белогоровка - это Луганская область... Вопрос такой: как там вообще в Кремле относятся, когда министр обороны врет президенту?", - сказал Арестович.

"То есть, публично врать можно, я понял", - иронически добавил он.

Он также продемонстрировал актуальную карту боев на востоке Украины.

Как сообщал УНИАН, 3 июля после тяжелых боев за Лисичанск силы обороны Украины были вынуждены отойти с занимаемых позиций и рубежей. Тогда же Шойгу доложил Путину о полной оккупации Луганской области.

Отметим, журналисты уже проанализировали "успех" России на Луганском направлении.