Русский бот отметился очень куръьезным комментарием, созданным некоретно с помощью Google переводчика.
Под одной из публикаций в Telegram бот с никнеймом Developer пытался дискредитировать украинскую армию, обвиняя в жестоких пытках пленных.
"Я читал новость из России, так там показывали, как украинская армия кастрирует российских пленных, отрубает руки и ноги им. Так, чего просить русских о терпеливом обращении, когда у самих рыльце в пушку?",- написал бот.
Очевидно, комментарий писал россиянин, ведь не обратил внимание на некорректный перевод. "Терпеливе звернення" - это, очевидно, "терпеливое обращение" на русском, а "пика в гармату"- известное русское выражение "рыльце в пушку".
Пропаганда РФ
Готовясь к полномасштабной войне в течение нескольких лет, Россия наладила бесперебойную работу своей пропагандистской машины. В апреле 2023 года президент страны-агрессора Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о организации изучения истории так называемой "СВО", также поручил создать музеи, посвященные войне в Украине.
Также сообщалось, что в России подготовили учебник истории для 11-х классов с разделом о так называемой "СВО", в котором будут раскрыты причины начала войны в Украине по версии роспропаганды.