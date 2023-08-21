Очевидно, комментарий писал россиянин, ведь корректность перевода его не беспокоила.

Русский бот отметился очень куръьезным комментарием, созданным некоретно с помощью Google переводчика.

Под одной из публикаций в Telegram бот с никнеймом Developer пытался дискредитировать украинскую армию, обвиняя в жестоких пытках пленных.

"Я читал новость из России, так там показывали, как украинская армия кастрирует российских пленных, отрубает руки и ноги им. Так, чего просить русских о терпеливом обращении, когда у самих рыльце в пушку?",- написал бот.

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Очевидно, комментарий писал россиянин, ведь не обратил внимание на некорректный перевод. "Терпеливе звернення" - это, очевидно, "терпеливое обращение" на русском, а "пика в гармату"- известное русское выражение "рыльце в пушку".

Пропаганда РФ

Готовясь к полномасштабной войне в течение нескольких лет, Россия наладила бесперебойную работу своей пропагандистской машины. В апреле 2023 года президент страны-агрессора Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о организации изучения истории так называемой "СВО", также поручил создать музеи, посвященные войне в Украине.

Также сообщалось, что в России подготовили учебник истории для 11-х классов с разделом о так называемой "СВО", в котором будут раскрыты причины начала войны в Украине по версии роспропаганды.

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