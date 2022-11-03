Россияне пытались подорвать поддержку политических кандидатов от Демократической партии.

Российские пользователи социальных сетей используют политические карикатуры, чтобы повлиять на предвыборную гонку на промежуточных выборах в США. Россияне пропагандировали теории заговора.

По данным аналитической фирмы Graphika Inc., члены российской группы, обвиняемой во вмешательстве в предыдущие выборы в США, продвигали интернет-мемы, пропагандирующие правые теории заговора, чтобы подорвать поддержку политических кандидатов от Демократической партии.

"Пользователи, связанные с российским агентством интернет-исследований, в последние дни продвигали расистские и подстрекательские темы для разговоров о кандидатах от Демократической партии, включая сенатора США Рафаэля Уорнока и кандидата в губернаторы Стейси Абрамс в Джорджии, губернатора Кэти Хоукул в Нью-Йорке, кандидата в Сенат США Джона Феттермана в Пенсильвании и кандидата в Сенат США Тима Райана в Огайо", - говорится в публикации Bloomberg.

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Кампания также продвигала вводящие в заблуждение российские тезисы, такие как идея о том, что Украина является нацистским государством, и представление о том, что администрация Байдена, оказывая помощь Украине, способствует падению уровня жизни в Америке.

Согласно последним данным Graphika, с 29 октября эти пользователи поделились шестью новыми политическими карикатурами, подписанными "Шмитцем". В одном сообщении утверждалось, что Райан, демократ, баллотирующийся в Сенат США от штата Огайо, освободит заключенных торговцев наркотиками из тюрьмы. Другое изображение распространяло расистский образ сенатора Уорнока от Джорджии, изображая его угрожающим людям, которые не поддерживают движение Black Lives Matter.

Вице-президент отдела разведки Graphika Джек Стаббс заявил, что неясно, является ли Шмитц настоящим художником или полностью вымышленным персонажем. При этом Москва отрицает свою причастность к операциям влияния или кибершпионажу.

Согласно отчету, большой поддержки провокаторы не получили. При этом активность в основном происходила на платформах, популярных среди крайне правых. Тем не менее такие действия россиян говорят о продолжающихся попытках повлиять на мнение американцев.

"Многие из этих историй исходят от альтернативных платформ, которые уже популярны среди маргинальных групп. Мы знаем, что одна и та же российская группа, участвовавшая в выборах в 2016, 2018 и 2020 годах, находится на одних и тех же платформах, продвигает подстрекательские нарративы и теперь напрямую нацелена на кандидатов от демократов на промежуточных выборах", - заявил Стаббс.

Выборы в США - что известно

США помогают Украине бороться с российскими оккупантами, но накануне промежуточных выборов в Конгресс США постоянно растет число противников военной помощи Киеву, в частности в Республиканской партии.

На этом фон стали расползатьяс слухи о расколе сред республиканцев. Так, доля республиканцев, считающих помощь чрезмерной, выросла с 9% до трети.

В свою очередь конгрессмен-республиканец Адам Кинзингер заверил, что в политических вопросах зачастую крайние правые и левые имеют общию позицию.

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