Путин также поручил создать музеи, посвящённые войне с Украиной.

Президент страны-агресора Владимир Путин поручил Минобороны, Минобрнауки, Минпросвещения, Минкультуры и РАН представить предложения по организации изучения истории так называемой "специальной военной операции", как называют в России полномасштабную войну против Украины.

Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. Ведомства должны представить доклад до 30 сентября 2023 года.

Кроме того, Путин поручил Министерствам культуры, просвещения, образования и науки, а также Минобороны обеспечить создание музеев, "посвященных событиям специальной военной операции и подвигам ее участников" - и доложить об этом до 30 декабря 2023 года. В музеи передадут артефакты, связанные с войной и с "подвигами" её участников. Подобные артефакты могут быть переданы и в обычные музеи.

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Изучение так называемой "специальной военной операции" в РФ - детали

В России подготовили новый учебник истории для 11-х классов, содержащий раздел о "специальной военной операции" (СВО), как российские власти называют полномасштабное вторжение в Украину.

"Специальная военная операция вызвала у населения страны стремление оказать помощь и поддержку ее участникам. Во всех субъектах РФ развернулось массовое волонтерское движение", - цитирует агентство выдержки из учебника.

Авторы нового пособия - помощник президента РФ, бывший министр культуры Владимир Мединский и ректор МГИМО Анатолий Торкунов.