Пескова спросили, почему российский президент не сел за руль отечественного автомобиля.

Пресс-секретарю российского президента Владимира Путина Дмитрию Пескову пришлось оправдывать диктатора за то, что он проехал по Крымскому мосту, который соединяет РФ с аннексированным полуостровом, на Mercedes, а не на отечественном авто.

Как сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС, Песков отметил, что главе кремля пришлось сесть за руль Mercedes, потому что на месте была "такая машина".

Так, в ответ на вопрос, почему был выбран Mercedes, а не отечественный автомобиль, как, например, президентский Aurus, Песков начал оправдываться.

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"Просто на месте была такая машина. Чтобы лишние не гонять, на ней и поехал", – заявил Песков.

Взрыв на Крымском мосту

8 октября 2022 года на Крымском мосту прогремел взрыв. Частично обрушились два пролета. Национальный антитеррористический комитет России утверждает, что железнодорожный поезд с топливом загорелся на переправе после того, как произошел подрыв грузовой машины.

Позже американская компания Maxar опубликовала новые спутниковые снимки Крымского моста, который получил серьезные повреждения в результате взрывов. Россияне пытались починить поврежденную конструкцию.

Британские разведчики считают, что ремонт Крымского моста не смогут закончить в обещанные сроки. Он вряд ли начнет полноценно работать к сентябрю 2023 года.

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