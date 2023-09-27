Ранее бывший госсекретарь США заявила, что лидер РФ сам виноват в расширении НАТО.

Пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков отметился словесным вбросом в сторону бывшего госсекретаря Хилари Клинтон из-за ее слова о том, что Путин сам виноват в расширении НАТО.

Соответствующим тезисом о том, что "Владимир сам виноват" Клинтон выступила в рамках своего сегодняшнего обращения в Госдепартаменте США. В ответ Песков заявил, что Клинтон следует напомнить о "знаменитой кнопке", цитирует пропагандистский РБК.

"Клинтон и всем тем, кто с ней склонен соглашаться, напомнить подмену понятий "перестройка" и "перегрузка" или что там было - по-моему, "разрядка" и "перегрузка". Вот та знаменитая кнопка", - заявил Песков.

Также он обвинил Клинтон в манере переворачивать "все с ног на голову" и указал, что она известна своими "подменами понятий".

Клинтон насмешливо высказалась о Путине

Хиллари Клинтон сделала ироничное замечание в адрес Путина на трибуне Госдепартамента США в рамках презентации своего официального портрета.

Своей насмешкой о том, что "Владимир Владимирович" сам спровоцировал расширение НАТО, Клинтон вызвала бурю оваций в аудитории. Она напомнила, что ранее эта тема была предметом "разногласий", однако Путин своими действиями подтолкнул другие страны "захотеть" в НАТО.

Как известно, в мае 2022 года Швеция и Финляндия подали заявку на членство в НАТО. Все страны блока, кроме Венгрии и Турции, поддерживают это намерение. Недавно в Венгрии отметились новой причиной о том, почему Швеции нет места в НАТО.

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