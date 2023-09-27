Она заявила, что людей не принуждают вступать в НАТО, люди сами выбирают и хотят вступить в Альянс.

Бывший госсекретарь США и ярый противник кандидата в президенты США Дональда Трампа Хиллари Клинтон с насмешкой заявила, что именно действия президента России Владимира Путина привели к расширению НАТО. Как сообщает Reuters, об этом она сказала во время выступления в Госдепартамент для презентации своего официального портрета

"Защита демократии в Украине, расширение НАТО – очень жаль, Владимир, вы сами в этом виноваты", – сказала она, вызвав смех и аплодисменты.

"Это был такой предмет разногласий. И мы всегда говорили: людей не принуждают вступать в НАТО, люди выбирают и хотят вступить в НАТО", - сказала она.

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Расширение НАТО

Начало полномасштабного вторжения России в Украину подтолкнуло скандинавские страны к вступлению в НАТО. В мае 2022 года Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в Североатлантический альянс. В апреле 2023 года Финляндия стала 31 членом НАТО.

Позже представитель МИД Финляндии Микаэль Антелла заявил, что Финляндия ведет двусторонние переговоры с США на счет размещения на своей территории американской военной базы.

Заявку Швеции на вступление ратифицировали все страны блока, кроме Турции и Венгрии.

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