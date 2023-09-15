Венгрия снова обвинила Швецию в критике в свой адрес. Будапеш угрожает заблокировать вступление страны в НАТО. Об этом говорится в письме главы Министерства иностранных дел Венгрии Петера Сийярто шведскому коллеге Тобиасу Бильстрему, копия которого опубликована в Twitter пресс-секретаря венгерского правительства Золтана Ковача.
"Я почти уверен, что вы понимаете противоречие между этими двумя явлениями. Вы призываете наших парламентариев ратифицировать ваше вступление в НАТО, а сами обвиняете их в том, что они уничтожили демократию в Венгрии. Это противоречие стало еще сильнее и, безусловно, не способствует выполнению требования, которое вы постоянно выдвигаете", — заявил Сиярто в письме.
Возмущение Будапешта вызвало 10-минутное видео шведской образовательной платформы UR, выпущенное в 2019 году в рамках серии "ЕС и демократия", в котором утверждается, что "демократия в Венгрии в последние годы идет на спад".
Сийярто заявляет, что этот ролик содержит "фейковую информацию". А советник премьера Балаш Орбан накануне заявил, что видео "оскорбляет избирателей" и содержит "нападки на Венгрию".
Вступление Швеции в НАТО
В мае 2022 года Швеция вместе с Финляндией подала заявку на вступление в Североатлантический альянс. В июле прошлого года были подписаны протоколы о вступлении.
Сейчас все страны блока, кроме Турции и Венгрии, ратифицировали заявление Швеции на вступление в Альянс.
Будапешт заявлял, что хочет получить большего уважения со стороны Швеции и обвинял Стокгольм в чрезмерной критике в свой адрес.
В то же время Венгрия обещала снять свои возражения и завершить процесс ратификации заявки Швеции после того, как решение примет Турция. Анкара согласилась ратифицировать заявку это летом, сообщив, что турецкий парламент сможет принять окончательное решение не раньше октября.