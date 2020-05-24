В Москве произошла перестрелка у жилого комплекса: объявлен план "Перехват" (фото, видео)

На месте событий уже найдены стреляные гильзы от нескольких видов оружия.

В Москве на территории жилого комплекса «Ясный» произошла перестрелка, несколько человек бегали друг за другом с оружием и стреляли на поражение.

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По словам очевидцев, сначала все выглядело как дорожный конфликт – «Инфинити» не пропустила в узком месте двора «Тойоту», потом разборка продолжилась уже на стоянке.

Для задержания всех участников перестрелки в Москве введен план «Перехват». Стрелки разбежались, на месте работают сотрудники полиции – уже найдены стреляные гильзы от нескольких видов оружия. Предварительно – от травматического пистолета и автомата.

По информации Telegram-канала Baza, в перестрелке участвовали пять человек. Один из них, по словам источников, уже задержан полицией. Еще четверо скрываются на «Форде».

В общей сложности, по следам перестрелки полиция разыскивает пять автомобилей: «БМВ», два «Мерседеса», «Тойоту» и «Форд».

В одном из «Мерседесов» находится раненый мужчина, – свидетели видели, как окровавленного человека погрузили в машину.

Ранее УНИАН писал, как, 19 декабря 2018 года возле здания ФСБ РФ в Москве устроили стрельбу.

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