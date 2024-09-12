Самолет был вынужден изменили маршрут и подал сигнал бедствия.

В Мурманской области российская ПВО обстреляла легкомоторный самолет - его перепутали с украинским беспилотником.

Как пишет "База", два легкоспортивных самолета (ATEC 321 Faeta NG и BRM Aero Bristell NG5) вылетели с посадочной площадки в Апатитском муниципальном округе в Архангельск около 16:30 11 сентября - через полчаса после отмены ограничения на использование воздушного пространства, после атаки БПЛА.

"Видимо, отмена дошла не до всех - после взлета пилот одного из бортов увидел, что второй самолет ведет себя как-то странно, и подал сигнал бедствия. Позже выяснилось, что второй борт обстреляли из стрелкового оружия.

После стрельбы пилоты обоих самолетов запросили изменение плана полета: первый решил совершить посадку на аэродроме Апатиты, а второй возвращаться на место вылета. В результате их полет длился около 20 минут. По словам источников "Базы", после приземления командир воздушного судна доложил, что пули пробили крыло и фары самолета.

Атаки дронов на РФ

Атаки дронов по России могут стать более регулярными. Такое мнение высказал полковник и военный эксперт Сергей Грабский.

"Мы уже имеем определенный тренд, что каждую неделю мы можем наносить такие удары. Я имею убедительную надежду, что этот тренд будет сохраняться и в будущем, и мы сможем наблюдать другие удары уже вглубь территории Российской Федерации", - сказал он.

Одна из последних украинских атак по РФ стала рекордной - для нее задействовали за раз 144 дрона.

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