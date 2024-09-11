По его словам, у Украины есть возможности, чтобы наносить такие удары регулярно.

Атаки дронов по России могут стать более регулярными. Такое мнение высказал полковник и военный эксперт Сергей Грабский.

"Мы уже имеем определенный тренд, что каждую неделю мы можем наносить такие удары. Я имею убедительную надежду, что этот тренд будет сохраняться и в будущем, и мы сможем наблюдать другие удары уже вглубь территории Российской Федерации", – сказал он в эфире телеканала "Киев24".

По его словам, у Украины есть возможности, чтобы наносить такие удары регулярно. Грабский отметил, что уже налажено производство таких дронов.

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"С военной точки зрения, я бы сказал, что это не массированные атаки, это тестовые атаки. Потому что если мы хотим достичь чего-то, нам нужно как минимум в 5, а то и в 10 раз большее количество дронов запускать для того, чтобы рассредоточить внимание противовоздушной обороны Российской Федерации, обессилить ее – использовать боезапас, который находится при пусковых установках, и нанести более эффективные удары. Здесь уже речь идет о комбинированной атаке. Но мы учимся. Надо понимать, что это оружие является абсолютно новым для всех. Поэтому мы учимся и наблюдаем за тем, как эти удары наносятся, и какие успехи мы при этом имеем", – резюмировал военный эксперт.

Атаки БПЛА по России

Ночью 10 сентября территория Российской Федерации подверглась массированной атаке БПЛА. Под ударом оказалась и российская столица – Москва. Из-за налета была прекращена работа трех аэропортов – "Домодедово", "Внуково" и "Жуковский". Также сообщалось о пожарах в многоэтажках.

Военный эксперт Владислав Селезнев отметил, что новая дроновая атака по территории России установила "новый абсолютный рекорд" – российское минобороны сообщило о сбитии более 140 беспилотников. Сколько БПЛА сбито не было – вопрос открытый.

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