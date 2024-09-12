Захватчики пытаются противодействовать украинским атакам.

Россияне начали разворачивать систему акустического обнаружения беспилотников и крылатых ракет, которая является копией решения противодействия атакам оккупантов. Для этого они устанавливают на башнях мобильной связи микрофоны и системы передачи информации.

Как пишет Defence Express, публично известно о программно-аппаратном решении Zvook, которое показали на презентации платформы Brave1. О развертывании российского аналога заявил специалист в области связи, РЭБ и РЭБ Сергей "Флеш" Бескрестнов.

Как отмечается, российская система состоит из четырех микрофонов и системы обработки и передачи информации. Она может передавать данные, как через мобильную связь, так и через менее скоростной радиоканал. По словам аналитиков, устройство имеет коннектор интерфейса передачи данных RS485, который может быть необходимым для программирования и настроек блока.

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"Идея акустических сенсоров летательных аппаратов заключается в создании широкой сети, которая будет фиксировать работу двигателей летальных аппаратов и на основе метода триангуляции определять местоположение угрозы. Такая система хотя и имеет значительно меньшую точность, но позволяет развернуть максимально плотное поле обнаружения низковысотных целей, которое невозможно создать с помощью РЛС, которые объект на высоте 100 метров увидят на дальности до 40-50 км, в зависимости от рельефа", - объясняют эксперты Defence Express.

В РФ решили развернуть эту систему на фоне регулярных и массированных атак украинских дронов. К ним теперь могут добавиться украинские крылатые ракеты "Паляница" и западные - Storm Shadow и AGM-158 JASSM.

Атаки дронов на РФ

Атаки дронов по России могут стать более регулярными. Такое мнение высказал полковник и военный эксперт Сергей Грабский.

"Мы уже имеем определенный тренд, что каждую неделю мы можем наносить такие удары. Я имею убедительную надежду, что этот тренд будет сохраняться и в будущем, и мы сможем наблюдать другие удары уже вглубь территории Российской Федерации", - сказал он

Одна из последних украинских атак по РФ стала рекордной - для нее задействовали за раз 144 дрона.

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