Чем больше ресурсов россияне потеряют во время таких масштабных дроновых атак, тем лучше будет для нас, отметил эксперт.

Продолжается война в Украине, и новая дроновая атака по территории России установила "новый абсолютный рекорд".

Об этом в эфире Radio NV сказал военный эксперт Владислав Селезнев, отвечая на вопрос об атаке украинских дронов по территории России. "Во-первых, 144 - это новый абсолютный рекорд. Одномоментно украинская армия задействовала именно такое количество дронов, именно об этом сообщает российское министерство обороны. Мол, они сбили 144 дрона. Сколько российское министерство обороны не сбило украинских дронов - оно об этом не сообщает", - добавил он.

Селезнев выразил мнение, что "как всегда, дьявол кроется в деталях", и этот вопрос стоит исследовать. "Как минимум, сведения о том, что прилеты были в районе взлетно-посадочной полосы аэродрома "Жуковский". А это же аэродром двойного использования: его используют как бизнес-авиация, бизнес-джеты, так и российские военные. То есть туда и направлялась львиная доля украинских БПЛА", - отметил эксперт.

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Кроме того, добавил он, сообщают и о взрывах на территории аэродрома "Шайковка" в Калужской области, откуда обычно взлетают в небо самолеты Ту-22М3 - российская авиация, которая осуществляет атаки на нашу территорию с помощью ракет Х-22 и Х-32.

Также якобы были слышны взрывы в районе "Халино" - аэродрома в Курской области. Оттуда, как правило, в нашу сторону движутся российские дроны - "Шахед-131" и "Шахед-136". "Ключевое заключается в том, что самая массовая дроновая атака привела к определенным результатам. Хотя бы потому, что нам удалось частично разрушить объекты топливно-энергетического комплекса Российской Федерации на территории Курской области. То, что львиная доля украинских дронов была ликвидирована российской системой противовоздушной обороны, - это так же надо признавать. Не стоит обольщаться, чтобы в перспективе не разочаровываться", - подчеркнул Селезнев.

В то же время он отметил, что "то, что не получилось в этот раз, обязательно произойдет и получится в следующий раз, - это так же должно быть очевидным". Эксперт добавил, что мы исследуем российскую систему ПВО. А она на территории Москвы и Подмосковья является "наиболее распространенной, мощной и разветвленной". "Это так же стоит помнить. И будем искать возможности для того, чтобы гарантированно продавливать российскую систему противовоздушной обороны и уничтожать те именно объекты, которые для нас критически важно разрушить", - сказал Селезнев.

Он отметил, что война - это прежде всего ресурсы, и чем больше ресурсов враг потеряет во время таких масштабных дроновых атак, тем лучше будет для нас.

Продолжается война в Украине - новости, которые стоит знать

Как сообщал УНИАН, сегодня 10 сентября, Москву массированно атаковали беспилотники, сообщалось, что прекратили работу три аэропорта - "Домодедово", "Внуково" и "Жуковский". В частности, губернатор Московской области в 05:23 сообщил, что российская ПВО сбила 14 БПЛА в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна.

Потом российские средства массовой информации сообщили, что пострадали многоэтажки в Раменском - загорелись квартиры в районе 11-12-го этажей. Сначала сообщали о гибели 9-летнего ребенка, но впоследствии эта информация не подтвердилась.

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