Причиной стала публичная поддержка вооруженной агрессии в Украине.

Чехия внесла в санкционный список Владимира Гундяева, более известного как патриарх РПЦ Кирилл. В своих публичных выступлениях он использовал веру, чтобы оправдать российские зверства в Украине.

Об этом стало известно из публикации на официальном сайте Министерства иностранных дел Чехии. Ограничения на Кирилла наложили по рекомендации главы ведомства Яна Липавского.

"Гундяеву место в санкционном списке именно потому, что вера не может быть использована для оправдания зверств, совершаемых российскими солдатами в Украине. Учитывая частые публичные выступления этого человека, вся информация доступна в открытых источниках. Могу вас заверить, что пакет доказательств насчитывает более ста страниц", — сказал глава чешской дипломатии.

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В список ограничений входят запрет на въезд и замораживание активов, если человек имеет их на территории страны. Проверять наличие средств Гундяева в Чехии будет Управление финансового анализа Министерства финансов.

"Санкции против этого человека уже одобрили такие страны, как Великобритания, Канада, Литва и Украина. Однако мы будем продолжать предлагать все предложения о санкциях сначала на уровне ЕС, потому что есть разница между решением, принятым двадцатью семью странами, и решением, которое будет действовать только в Чехии", — добавил Липавский.

Последние заявления патриарха РПЦ

Гундяев 21 апреля заявил, что рашисты воюют в Украине "за будущее" России. Он также назвал захватническую войну РФ "святым делом".

Патриарх в начале апреля призвал богатых россиян пожертвовать средства для помощи России: "Сегодня особое слово к тем, кто может послужить другим в том числе своим имением, своими средствами, кто может, может быть, более, чем другие, помочь государству в это непростое время".

На Рождество глава РПЦ цинично призвал объявить перемирие, не упоминая, что именно рашисты обстреливают мирные населенные пункты Украины.

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