Он подчеркнул, что несмотря на все Украина выгонит российское зло со своей земли.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ответит России за удар по терминалу "Новой почты" в Харьковской области и каждое проявление ее террора.

Об этом глава государства сказал в вечернем видеообращении. "Мы обязательно ответим России на каждое проявление ее террора. И на этот удар также. Ничем террористы не сломают украинскую волю защищать и защитить свое государство, свою независимость. Готовность людей работать ради своего государства, ради своей Украины. Готовность драться, чтобы никогда в Москве не было никакого реального основания надеяться, будто бы Украина когда-нибудь сломается. Не сломается. Выстоит. Выдержит", - заявил президент.

Он подчеркнул, что несмотря на все Украина выгонит российское зло со своей земли.

Видео дня

"Главное - это фронт, наша оборона, наши действия, наши результаты, помощь каждого и каждой тем, кто сейчас в бою, на боевых постах, на позициях. Ежедневно нужен результат для Украины - выстоять против российских штурмов, уничтожать оккупантов, двигаться вперед. Хоть на километр, хоть на 500 метров, но вперед ежедневно, чтобы улучшать украинские позиции, чтобы давить на оккупантов. Это придает государству силы. Это мотивирует весь мир помогать нам. И это доказывает, что террор России не сработает", - сказал Зеленский.

Он также подчеркнул, что следующая неделя добавит еще возможностей для Украины – для нашей обороны, для нашей защиты от российского террора, для нашей формулы мира, которая продолжает объединять мир.

Удар по Харьковской области

21 октября около 22:15 военные РФ ракетой С-300 попали в терминал "Новой почты" в пгт Коротич Харьковского района. Здание терминала разрушено. Произошел пожар. Погибли 6 человек, 17 получили ранения. Повреждены 7 грузовых автомобилей предприятия и 2 полуприцепа. Удар нанесли с территории Белгородской области РФ.

Спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко заявил, что все пострадавшие являются гражданскими. По его словам, по меньшей мере две ракеты С-300 ударили по зданию.

В настоящее время идентифицированы все шесть погибших в результате вражеского удара по терминалу.

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