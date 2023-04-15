Он заявил, что российские оккупанты якобы освобождают "свою землю и своих людей".

Скандальный экс-нардеп от "ОПЗЖ" Илья Кива продолжает шокировать странными заявлениями о войне и "русском мире". На этот раз он публично поблагодарил диктатора Владимира Путина за войну в Украине и похвалил российских оккупантов.

Фрагмент пропагандистской программы накануне появился в сети. На кадрах видно, что Кива аж вспотел во время неистовых восхвалений оккупантов и Путина.

"Киев - это мать городов русских. И то, что сейчас делает русский солдат - это освобождение "русского мира", русского народа. Это должно быть определением для любого, кто в настоящее время считает себя лидером общественного мнения, выступает по телевизору или в Интернете. Чтобы у нас была четкая позиция, которая определена президентом РФ Путиным. От себя и от миллионов украинцев я хочу сказать "спасибо" за эту позицию", - заявил опальный Кива.

На этом экс-нардеп не успокоился и произнес еще одну странную идею. Он считает, что украинцы и россияне должны вместе "защищать Родину".

"Придет тот момент, когда мы станем рядом с российским солдатом и продолжим наше ратное дело по защите нашей Родины", - добавил Кива.

Илья Кива: чем "прославился" нардеп-предатель

Илья Кива - экс-нардеп от "ОПЗЖ", бежавший из Украины накануне вторжения России. Тогда он объяснил побег тем, что просто решил внезапно отдохнуть в Европе.

Когда предательство Кивы стало очевидным, уже в ходе полномасштабной войны, депутаты предложили лишить его мандата. Сейчас Кива находится в Москве, он постоянно появляется в эфирах российских телеканалов, призывая к геноциду украинцев. В Украине против него возбуждены дела о госизмене, а также о недостоверном декларировании доходов.

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