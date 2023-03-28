По мнению пропагандистов, Британия - "главный подстрекатель в Европе".

Российские пропагандисты устроили очередную истерику из-за поставок Украине британских снарядов с обедненным ураном для танков. Теперь кремлевские рупоры считают Великобританию угрозой даже большей, чем США.

В эфире пропагандистской программы один из "экспертов" заявил, что "Британию надо снести, стереть с лица земли".

"Первое, что надо сделать - снести Британию, просто стереть ее с лица земли. По сути, тогда все закончится, поскольку главный гаденыш - это Британия. Главный подстрекатель в Европе - это Британия. Нанеся критическое поражение Британии, вся война закончится... К этому все придет, рано или поздно, видимо, этим все закончится", - заявил роспропагандист.

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Другие пропагандисты и гости студии одобрительно кивали головами, слушая эти безумные идеи.

Что разозлило пропагандистов

Великобритания с начала полномасштабного вторжения активно помогает Украине и политически, и военно. Недавно страна объявила, что направит в Украину бронебойные снаряды, что содержат обедненный уран для использования в танковой эскадрилье, подаренной британской армией.

Подобные боеприпасы не признают химоружием и их применение никак не регулируется. Представитель Белого дома отказался подтвердить, поставляют ли США такие снаряды Украине.

На фоне этих новостей Путин пригрозил применять снаряды с ураном, то есть ядерные.

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