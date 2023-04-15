Профсоюзы решили не устраивать традиционные шествия, опасаясь террористов.

В Москве отменили традиционные уличные шествия на 1 мая. Об этом заявил представитель Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков в комментарии ТАСС.

"В столице не будет шествий и митингов, но планируется торжественное заседание, в котором будет участвовать профсоюзный актив, профсоюзные руководители и приглашены некоторые представители социальных партнеров", – сказал он.

Шершуков отметил, что "сейчас уровень террористической опасности выше", поэтому даже в удаленных от линии фронта регионах нужно проводить Первомай "в других немного формах", нежели традиционные уличные шествия.

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Отмена парадов в России

На этой неделе стало известно, что в приграничных с Украиной Курске и Белгороде местные власти решили отказаться от обязательного в последние годы военного парада на 9 мая. Причиной названы соображения безопасности – не хотят "провоцировать" ВСУ.

Между тем в столице отменять парад на 9 мая пока не планируют. Во всяком случае об этом заявляет спикер Кремля Дмитрий Песков, известный своей неудержимой страстью врать почем зря.

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