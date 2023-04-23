Пригожин мусолит тему о Пескове-младшем в "Вагнере" / фото t.me/ostorozhno_novosti

Главарь "Вагнера" Евгений Пригожин продолжает мусолить тему якобы "службы" сына пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова в его частной военной компании. На вопрос, не повредит ли Пескову-старшему "карьера" его сына Николая.

Как сообщает пресс-служба Пригожина, он лично довольно иронично комментирует ситуацию с "наемником Песковым".

"Безусловно, за такой неприятный поступок, как служба сына в ЧВК "Вагнер", Дмитрия Сергеевича надо срочно уволить с должности, потому что он как минимум нарушил корпоративную этику глубинного государства. Дети представителей российских политических элит и дети представителей того же глубинного государства должны учиться в Гарварде, Оксфорде и занимать должности директоров государственных предприятий, банков или на конец быть губернаторами, жвице-губернаторами. Поэтому Дмитрий Сергеевич поступил очень плохо, дав согласие Николаю на службу в ЧВК "Вагнер", - прокомментировал Пригожин.

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Песков-младший в "Вагнере"

Накануне Пригожин отличился "сенсационным " заявлением - сын пресс-секретаря РФ Дмитрия Пескова якобы был его наемником. По версии Пригожина, Николай Песков якобы был артиллеристом.

Новости о карьере в "Вагнере" Николая Пескова более чем удивляют, поскольку осенью прошлого года моратники российского оппозиционера Алексея Навального позвонили ему и от имени военкома пригласили подойти на осмотр к военкомату. Впрочем, Песков-младший отказался.

Российские журналисты выяснили детали о "тайной службе" сына Пескова Николая в "Вагнере". В качестве доказательства его "вагнеровской карьеры" россиянам показали скриншот из интервью наемника из Чебоксаров топ-пропагандисту РФ Владимиру Соловьеву.

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