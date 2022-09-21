Пранкеры от имени военкома пригласили Николая Пескова прийти на осмотр в военкомат.

Соратники российского опозиционера Алексея Навального позвонили сыну пресс-секретаря Владимира Путина Николаю Пескову.

Они от имени военкома и пригласили подойти завтра к 10:00 на осмотр в военкомат, но Песков-младший отказался.

"Если вы знаете, что я господин Песков, вы должны понимать, насколько это не совсем правильно, чтобы я там находился. Я буду это решать на другом уровне. Мне надо понять вообще, что происходит и какие у меня есть права. Завтра чтобы меня забрали - поверьте, это ни вам, ни мне не нужно. У меня проблемы защищать родину нет - но мне надо понимать целесообразность моего там появления, я говорю вам о политических определенных нюансах", - ответил "военкому" Николай.

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Также он заявил, что не готов записаться добровольцем - только если его лично попросит об этом Путин.

Позже сам Дмитрий Песков заявил, что из разговора его сына с фейковым военкомом "была вырезана важная смысловая часть".

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 сентября, президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. По его словам, призыву будут подлежать только военнослужащие, находящиеся в запасе.

В свою очередь министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что мобилизовать планируют около 300 тыс. человек.

В Министерстве внутренних дел Украины прогнозируют, что во время первой волны мобилизации в РФ могут мобилизовать около 40-50 тысяч резервистов, поскольку на большее количество просто не хватит экипировки.

Как отметил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко, целью мобилизации для России является стабилизация линии фронта, чтобы не дать украинским военным продвинуться вперед.