Подозреваемым оказался товарищ, которого не позвали отмечать подписание контракта.

Поток трэш-новостей "русского мира" не заканчивается. На этот раз один из потенциальных оккупантов так и не смог поехать на войну в Украину после алко-вечеринки по случаю подписания контракта.

Как сообщает канал "Осторожно, новости", житель Владивостока не смог выехать в зону СВО, потому что знакомый сломал ему руки. Нападавшего не позвали отмечать подписание контракта.

В конце июня ранее осужденный за кражу 48-летний Дмитрий К. и его 43-летний приятель подписали контракт с Минобороны. Мужчины решили отметить это событие - выпили водку в подсобке бывшей мастерской и легли спать. За несколько часов к ним с металлической трубой в руках пришел знакомый - 53-летний разнорабочий Игорь Д. Последнего не позвали, потому что не считали "близким другом". Обидевшийся мужчина избил контрактников, сломав Дмитрию обе руки. Утром он вернулся, принес пострадавшим воды и пообещал отвезти их в больницу в конце дня.

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Чуть позже к Дмитрию позвонила мать, которой он рассказал о случившемся, после чего его доставили в больницу. В тот день пострадавший не рассказывал врачам о причине переломов. Но из-за травм он потерял подвижность обеих рук. На восстановление ему нужны были деньги, которых у него нет. Несколько дней назад Дмитрий таки пошел в полицию и рассказал об избиении - подозреваемого объявили в розыск, но пока не нашли.

Новости "русского мира"

Российские пенсионеры не устают удивлять цивилизованный мир кринж-новостями. На этот раз во Владивостоке 74-летняя Нина Магда заявила на кафе за то, что там продают брелоки с вражеским флагом. Нет-нет, не Украины, а Великобритании.

Впоследствии в Казани россиянин пришел на суд к матери и сам попал за решетку на семь суток ареста. Приставы заметили у него на шее татуировка с гербом Третьего Рейха.

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