Так, подоконник "украшал" бюст Ленина, а спать ей предложили на постельном белье с изображением матрешек.

Украинка в центре столицы Норвегии Осло случайно сняла квартиру у любителя "русского мира" и оказалась в шоке от дизайна, ведь на фотографиях на платформе по поиску жилья все было прилично.

Как пишет OBOZREVATEL, Украинка по имени Ирена во время своего рабочего визита в Осло арендовала квартиру в центре столицы, воспользовавшись услугами известной платформы по поиску жилья, но попав во внутрь была шокирована "пророссийским интерьером" апартаментов.

На снимках жилья, обнародованных на сайте, намеков на то, что хозяин квартиры - фанат "русского мира" не было.

Видео дня

"Единственное, что смутило украинку на фото, – это ковер, но остальные условия ее устраивали, поэтому она и согласилась на аренду. Стоит отметить, что путешествовала Ирена не сама, а с двумя детьми", - пишет издание.

Как рассказала украинка "Обозревателю", заселилась она в квартиру поздно вечером, и сразу же на кровати увидела – "сюрприз" - постельное белье с матрешками. А утром, открыв шторы, она встретилась с бронзовым бюстом Ленина на подоконнике.

На сообщения владелец нагло не отвечал, что показалось украинке странным и неуважительным.

"Наверное, посчитал мой вопрос некорректным или что. Но сдавать жилье с традиционными атрибутами России считаю неправильным, и не потому, что я украинка, а потому, что пропагандировать культуру агрессора, который 1,5 года ведет войну в центре Европы, недопустимо", – считает Ирена.

Россияне за границей

В Чехии мужчина избил двух украинок, когда узнал, откуда они приехали в эту страну.

Также в начале августа в одном из ресторанов вблизи Праги официант включил гимн России и звук сирены, когда в заведении находилась украинская беженка.

А в Германии двое россиян напали на украинку с ребенком за лозунг "Слава Украине". При этом они отрицали свое русское происхождение.

Вас также могут заинтересовать новости: