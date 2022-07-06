Российские захватчики жалуются, что уже не представляют, каково это – жить обычной жизнью в мирном городе.

У некоторых оккупантов происходит настоящая истерика от количества убитых и раненых российских военных в Украине. Захватчики мечтают просто вернуться домой живыми. А действия Вооруженных сил Украины вызывают у них нервные срывы и желание лечиться.

Об этом в перехваченном СБУ разговоре рассказывает оккупант, который дислоцируется на Херсонщине.

"Это на всю жизнь, я болен. Ты знаешь, сколько я трупов увидел? Без головы, без ног, без туловища, без ничего, просто, которые в "цинках" приходят. Просто собирают, скидывают части, куски. Мрак, я не вылечусь от этого никогда", – говорит захватчик.

Он уже не представляет, каково это – жить обычной жизнью в мирном городе. Если вернется, планирует объездить церкви и монастыри. Но разве можно замолить те грехи и зверства, которые рашисты совершают в Украине?

СБУ напоминает, что у российских солдат есть надежный способ сохранить свою жизнь. "Горячая" телефонная линия 2402 работает для всех оккупантов, которые хотят сдаться в плен.

Напомним, ранее УНИАН писал, что российские оккупанты за деньги сдают собственные позиции. В перехваченной разговоре оккупант рассказывает своей знакомой о том, что российские солдаты сдают за деньги иностранным спецслужбам информацию о местоположении подразделений армии РФ в Украине.

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