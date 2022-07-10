Российские захватчики продолжают вывод техники из Мариуполя в сторону линии фронта.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Вчера после 13-00 большая колонна техники с пометкой "V" и 5 автобусов с военными, которые накануне въехали в Мариуполь, отправились в сторону Бердянска. Также, часть военной техники из городов хранения в Мариуполе добавлена к колонне", - отметил он.
Как писал УНИАН, 20 июня Институт изучения войны информировал, что российские оккупанты стягивают резервы на Запорожье из-за успешного контрнаступления Вооруженных сил Украины. В то же время захватчикам не хватает ресурсов для продвижения в Северодонецке.
В конце июня через Мариуполь несколько дней подряд в западном направлении двигались большие колонны военной техники оккупантов.
Нил Мелвин из аналитического центра Королевского объединенного института Вооруженных сил (Великобритания) считает, что решающая битва за Украину будет происходить именно на юге.