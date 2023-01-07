Вместе с тем, другие пропагандисты продолжили распространять нарратив о том, что Путин является защитником религиозных ценностей и морали.

Российского президента Владимира Путина подвергли критике свои же пропагандисты после объявления так называемого "рождественского перемирия". К скрытой критике подключился даже главарь "ДНР" Денис Пушилин.

Как отмечает Институт изучения войны, "перемирие" было плохо воспринято российским военным руководством.

"Объявление о прекращении огня, скорее всего, будет по-прежнему вызывать невралгию у тех голосов в информационном пространстве, которые исторически поддерживали взаимодополняющие отношения с Путиным", - считают западные эксперты.

Вместе с тем, другие пропагандисты включительно с Дмитрием Медведевым продолжили распространять нарратив о том, что Путин является защитником религиозных ценностей и морали.

Путин объявил "перемирие" на Рождество – что известно

Путин объявил о "рождественском" перемирии после призыва главы РПЦ Кирилла, заявившего, что православные должны иметь возможность эти дни провести в церкви.

"Прекращение огня" якобы "осуществляется" в одностороннем порядке, так как Украина сразу же отклонила "мирную инициативу" государства-агрессора. Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что видит ложь и лицемерие в инициативе Кремля.

Намерениям Путина не поверил ни американский президент Джо Байден, ни глава МИД Германии Анналена Бербок.

В Офисе президента ответили, что среди главных условий прекращения огня будет выдворение российских войск.

Объявить "перемирие" в одностороннем порядке Путина вынудил турецкий глава Реджеп Тайип Эрдоган.

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