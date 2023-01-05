Михаил Подоляк подчеркнул, что российские войска должны покинуть оккупированные украинские территории, и только тогда у нее начнется "временное перемирие".

В Офисе президента Украины назвали лицемерием объявленное Россией прекращение огня 6 и 7 января.

Как подчеркнул в Twitter советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, Украина не атакует чужую территорию и не убивает гражданское население, как это делает Россия.

"Украина уничтожает исключительно членов оккупационной армии на своей территории... РФ должна покинуть оккупированные территории – только тогда у нее начнется "временное перемирие". Лицемерие оставьте себе...", - подчеркнул Подоляк.

Обновлено. Позже в переданном журналистам комментарии Подоляк назвал такой жест Кремля "исключительно пропагандистским".

"Россия всячески пытается хотя бы на время снизить интенсивность боев и интенсивность ударов по своим логистическим центрам для того, чтобы получить время на проведение допмобилизации, строительство масштабных укреплений на захваченных территориях и перегруппировку армии. Это не получилось сделать теми или иными военными способами. Поэтому в ход пошли стандартные информационные уловки", - считает советник главы ОП.

Также, по его словам, задание у РФ одно - "немедленный стол переговоров, принятие российского ультиматума и новая линия разделения".

"Вот циничный смысл указания Путина о "временном прекращении огня". Банальная уловка. В этом нет ни малейшего желания прекратить войну. Тем более, напомню, что только Россия атакует ракетами/дронами гражданские объекты, включая места религиозных обрядов, и делает это именно в праздничные рождественские дни. Поэтому, ещё раз: не нужно реагировать на заведомо манипулятивные инициативы руководства РФ", - добавил он.

"Перемирие" на Рождество - что сообщалось

Напомним, 5 января президент РФ Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести с 12:00 6 января до 00:00 7 января "режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения". Также в Кремле призвали Украину сделать то же самое.

Также УНИАН сообщал, что 5 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с Путиным и призвал его к одностороннему прекращению огня в войне против Украины.

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