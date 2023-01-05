Турецкий лидер отметил, что необходимо организовать "справедливое урегулирование разногласий".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил российскому диктатору Владимиру Путину. Стороны говорили и о войне в Украине.

В канцелярии турецкого лидера заявили, что стороны обсудили ряд вопросов, в частности турецко-российские отношения, региональные вопросы, ситуацию в Сирии и войну в Украине.

Эрдоган отметил, что переговоры по российско-украинской войне принесли положительные результаты. В частности, он упомянул об инициативе по созданию зернового коридора, обмене пленными и создании безопасной зоны вокруг Запорожской АЭС.

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Эрдоган предложил Путину "одностороннее прекращение боевых действий" в Украине, как основу призывов к миру и переговорам.

"Эрдоган также подчеркнул, что призывы к миру и переговорам должны быть подкреплены односторонним объявлением о прекращении огня и справедливым врегулюваням разногласий", - отметили в пресс-службе Эрдогана.

Кремль переговоры пока не комментирует.

Эрдоган и его позиция относительно войны в Украине

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Эрдоган объявил о готовности быть посредником в мирных переговорах. Турции удалось поспособствовать некоторым важным вопросам между Украиной и РФ.

22 июля Украина и Россия подписали соглашение об экспорте украинского зерна Черным морем, а вот Турция стала посредником. 14 ноября украинский президент Владимир Зеленский заговорил о расширение зернового соглашения.

Президент Турции неоднократно говорил, что война в Украине никому не идет на пользу. Эрдоган часто проводит переговоры с Зеленским и Путиным, чтобы найти путь для прекращения войны.

По мнению министра обороны Турции Хулуси Акара, война в Украине продлится в 2023 году и не закончится легко.

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