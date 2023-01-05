По словам Данилова, заявления РФ о "перемирии" – это ложь и лицемерие.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов жестко ответил Кремлю на призывы ввести так называемый "режим прекращения огня" на Рождество, как это якобы сделала Россия.

Как он написал в своем микроблоге в Twitter, объявление российскими оккупантами "режима прекращения огня" – это ложь и лицемерие.

"Какое отношение к христианскому празднику Рождества имеет шайка мелких кремлевских чертей-иблисов? Кто поверит мрази, которая убивает детей, обстреливает роддома, пытает пленных? Режим прекращения огня? Ложь и лицемерие. Мы вас грызть будем в певучей тишине украинской ночи", – подчеркнул Данилов.

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Россия объявила "перемирие" на Рождество: что известно

В четверг, 5 января 2023 года, российский диктатор Владимир Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня на Рождество.

Позже росСМИ сообщили о том, что министр обороны РФ выполнил приказ Путина о введении так называемого "перемирия" на Рождество. Шойгу "отдал указания ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон в Украине".

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк назвал это решение лицемерием. Он подчеркнул, что Украина не атакует чужую территорию и не убивает гражданское население, как это делает Россия.

В то же время военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко убежден, что анонсированное президентом РФ Владимиром Путиным "рождественское перемирие" является очередной провокацией. Он напомнил, что с 2014 на временно оккупированной части Луганской и Донецкой областей оккупанты объявляли сотни перемирий, ни одно из которых не длилось дольше считанных часов или даже минут.

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