"Учитывая обращение святейшего патриарха Кирилла, поручаю министру обороны РФ ввести с 12:00 6 января до 00:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон в Украине", - сообщили в пресс-службе Кремля.

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При этом Путин призвал Украину также ввести режим прекращения огня на Рождество.

"Исходя из того, что в районах боевых действий проживает большое количество граждан, исповедующих православие, призываем украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность им посетить службы в Рождественский сочельник, а также в День Рождества Христова", - заявил диктатор.

Предложение РФ установить перемирие на Рождество

Напомним, что глава Русской Православной церкви патриарх Кирилл призвал установить временное перемирие на Рождество. В ОПУ заявления Кирилла назвали циничными, а саму РПЦ обвинили в пропаганде войны.

Ранее Владимир Зеленский предложил России вывести оккупационные войска из Украины на это Рождество.