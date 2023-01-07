Пентагон констатировал нарушение Россией взятого на себя же так называемого "рождественское перемирие".
Как отметила представитель Минобороны США Лора Купер, 6 декабря ВС РФ не останавливали боевых действий, хотя накануне Путин взял на себя одностороннее прекращение огня.
Купер назвала заявление Путина "пропагандистской уловкой", которая в итоге не сработала.
По мнению Пентагона, Россия продолжит бессмысленные штурмы украинских позиций силами заключенных.
Путин объявил "перемирие" на Рождество – что известно
Путин объявил о "рождественском" перемирии после призыва главы РПЦ Кирилла, заявившего, что православные должны иметь возможность эти дни провести в церкви.
"Прекращение огня" якобы "осуществляется" в одностороннем порядке, так как Украина сразу же отклонила "мирную инициативу" государства-агрессора. Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что видит ложь и лицемерие в инициативе Кремля.
Намерениям Путина не поверил ни американский президент Джо Байден, ни глава МИД Германии Анналена Бербок.
В Офисе президента ответили, что среди главных условий прекращения огня будет выдворение российских войск.
Объявить "перемирие" в одностороннем порядке Путина вынудил турецкий глава Реджеп Тайип Эрдоган.